2023大甲媽祖九天八夜遶境進香活動，將於國曆4／21日深夜11時05分起駕！台中郵局為感念媽祖護國佑民顯赫神威，並宣揚媽祖悲天憫人濟世救人精神，連續12年與大甲鎮瀾宮合作，今年以「I Love 媽祖」主題設計並限量發行「2023大甲媽祖國際觀光文化節平安燈郵摺」，14日起於台中市各郵局發售，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。

陳湘慈指出，為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「郵保庇平安御守」，以Q版手繪媽祖親民風格呈現，期盼媽祖的「郵保庇」普照全國信眾。(陳世宗攝)

台中郵局為使媽祖郵摺更具庇佑收藏價值，局長陳湘慈及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，今天於大甲鎮瀾宮大殿，舉行媽祖平安燈郵摺祈福過火儀式。陳湘慈說，郵摺外觀特以燈籠造型設計，將祈福語「八節有慶 四時無災」彩繪於「大甲鎮瀾宮 天上聖母」平安燈四周，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安 健康喜樂」。

台中郵局局長陳湘慈及鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，今天上午於大甲鎮瀾宮大殿，舉行媽祖平安燈郵摺祈福過火儀式。(陳世宗攝)

陳湘慈表示，郵摺內頁以惟妙惟肖的繪畫技巧，勾勒出「千里眼、順風耳」的神聖形象，搭配點石成金郵票祝福語，積極鼓勵歷經疫情後的民眾並持續展現媽祖廣愛世人的力量與文化，襯托出「天上聖母」尊貴氣派、普濟眾生的慈悲理念。另為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「郵保庇平安御守」，以Q版手繪媽祖親民風格呈現，期盼媽祖的「郵保庇」普照全國信眾。

台中郵局今年以「I Love 媽祖」主題設計並限量發行「2023大甲媽祖國際觀光文化節平安燈郵摺」，特於遶境活動中發行，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。(陳世宗攝)

陳湘慈指出，台中郵局為發揚媽祖慈悲為懷及信眾參與遶境進香無私付出，特配合「2023大甲媽祖國際觀光文化節」系列活動，於4月21日遶境進香起駕日與4月30日回鑾日10時至16時，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，服務鄉親及集郵人士，現場備有限量1000枚臨局封，免費供信眾及遊客郵寄或紀念珍藏，機會難得敬請把握。

陳湘慈指出，為回饋信眾，每套郵摺特別加贈「郵保庇平安御守」，以Q版手繪媽祖親民風格呈現，期盼媽祖的「郵保庇」普照全國信眾。(陳世宗攝)

台中郵局強調，今年郵摺限量發行3000套，同日於大甲郵局及大甲廟口郵局接受預購，4月14日（星期五）起於台中市各郵局發售，每組售價新臺幣350元，外縣市請電洽台中民權路郵局集郵服務中心，預購專線：04-22215121分機253、257。