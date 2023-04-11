美中因台灣而引發新一波緊張後尋求拉攏亞洲國家。國務卿布林肯11日先與菲律賓討論雙方回溫的軍事關係，之後再轉赴越南與日本。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）11日將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華盛頓與菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等人2+2對話，這是美菲7年來首次舉行外長與防長2+2聯合會談。

菲律賓、越南與日本都與中國存有長年領土爭議，近年隨中國向外展現實力，這些爭議更加激烈。

菲律賓上週宣布美軍將可使用菲國另外4座軍事基地，其中1座位於呂宋島北部，距台灣僅400公里。此舉與菲國之前杜特蒂政府推動改善中菲關係對比鮮明。

但北京提出譴責後，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）表示菲國不會將這4座基地及2014年與美國達成協議的其他5座基地用於「任何攻擊行動」。

小馬可仕10日對媒體表示「如果不攻擊我們，他們也就不必擔心，因為我們不會與他們作戰」。

幾個月前美國另與日本達成協議，計劃將駐紮日本南部沖繩的美軍部隊分散成小隊部署到各離島，此舉被視為預先就中國可能對台灣採取行動做準備。

美國國務院稍早指出，布林肯計劃本週陪同總統拜登（Joe Biden）訪問英國和愛爾蘭，然後前往越南與官員進行會談並慶祝兩國建立全面夥伴關係10週年；然後他將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。