雲林縣「2023北港光影藝術節」甫於3月12日落幕，除今年已在美國國際獎項協會Muse大獎摘金，11日又傳來捷報，拿下IAA泰坦地產大獎（TITAN Property Awards）景觀設計類-總體規畫金獎，首次報名泰坦地產大獎就獲獎，相當少見，再次將雲林文化藝術推上國際舞台，讓世界看見雲林。

雲林縣長張麗善表示，如何將雲林獨特文化底蘊，透過觀光活動的舉辦、歷史故事的包裝進行行銷，一直是縣府努力方向，北港燈會正是1個典型案例，今年燈會除了以北港朝天宮作為主燈區，更集結11名藝師、藝術家聯手操刀近20組作品，身為「燈會原鄉」所呈現的不僅是在地文化與歷史，更是在地的驕傲。

雲林縣「北港光影藝術節」將雲林文化藝術推上國際舞台，讓世界看見雲林。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善說，今年為了全面提昇雲西觀光量能，展現雲林「厚工學」實力，將以「2023北港光影藝術節」作為序章，接續迎來下半年的海洋音樂祭、厚工學特展、智慧觀光系統、流動藝術饗宴，配合遊程設計與觀光行銷等軟體計畫的帶動，讓全台民眾感受不一樣的雲林。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，「2023北港光影藝術節」再度為雲林開啟國際能見度，活動期間也獲得全台民眾熱情參與及肯定，北港燈會近4年來囊括1鉑4金國際獎項佳績，獲獎榮耀屬於雲林所有縣民，更見證了「燈會原鄉」北港鎮擁有世界級的深厚文化底蘊。

陳璧君提到，近幾年因疫情影響，觀光產業首當衝擊，雲林以獨有的「文化觀光」主題擘畫出嶄新觀光模式，在文觀處全體同仁努力下，創下觀光人次突破千萬及躍身非六都第1的佳績，運用最少資源創造最大效益，非常不容易，未來將持續結合文化與觀光，讓雲林揚名國際引領風潮。