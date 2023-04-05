位於桃園市楊梅區的台灣國際兒童村，成立於1970年，以安置受虐兒童與行為偏差兒童為主，村內現有近30名院童，其中約有三分之一院童有ADHD（注意力不足過動症）或情緒穩定不足傾向。在地企業宸華生技瞭解情況後，決定長期贊助適合院童狀況的營養品，拋磚引玉希望更多人一同關心這群小朋友。
經醫護人員介紹，宸華生技公司因緣際會下了解國際兒童村的困境後，特別提供非常適合院內兒童狀況的營養產品，幫助改善院童狀況，而宸華生技董事長沈之翔也決定以長期捐助模式，協助院童到18歲離開兒童村為止。他表示，原本國際兒童村是要向他們購買營養品，但得知情況後，怎可能再收費，基於善意和公益精神，透過長期贊助，幫助桃園在地公益團體。
近年疫情影響，外界捐款減少，國際兒童村長白般若說，宸華生技的贊助，確實減輕國際兒童村部分負擔，雖說確實需要企業贊助，但不希望是可憐孩子，而是有意義的幫助，能共同看見孩子的成長。
中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師鄭映芝也提到，台灣兒童注意力不集中比例約5至6％，村內院童比例遠高於這數據，現今已有非常多實證顯示，補充營養品對於孩子的發展相當重要，且針對情緒穩定不足、注意力不集中或過動等狀況都非常有幫助。
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