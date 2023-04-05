位於桃園市楊梅區的台灣國際兒童村，成立於1970年，以安置受虐兒童與行為偏差兒童為主，村內現有近30名院童，其中約有三分之一院童有ADHD（注意力不足過動症）或情緒穩定不足傾向。在地企業宸華生技瞭解情況後，決定長期贊助適合院童狀況的營養品，拋磚引玉希望更多人一同關心這群小朋友。

經醫護人員介紹，宸華生技公司因緣際會下了解國際兒童村的困境後，特別提供非常適合院內兒童狀況的營養產品，幫助改善院童狀況，而宸華生技董事長沈之翔也決定以長期捐助模式，協助院童到18歲離開兒童村為止。他表示，原本國際兒童村是要向他們購買營養品，但得知情況後，怎可能再收費，基於善意和公益精神，透過長期贊助，幫助桃園在地公益團體。

桃園在地企業宸華生技將長期捐贈營養品給位於楊梅的台灣國際兒童村。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

近年疫情影響，外界捐款減少，國際兒童村長白般若說，宸華生技的贊助，確實減輕國際兒童村部分負擔，雖說確實需要企業贊助，但不希望是可憐孩子，而是有意義的幫助，能共同看見孩子的成長。

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師鄭映芝也提到，台灣兒童注意力不集中比例約5至6％，村內院童比例遠高於這數據，現今已有非常多實證顯示，補充營養品對於孩子的發展相當重要，且針對情緒穩定不足、注意力不集中或過動等狀況都非常有幫助。