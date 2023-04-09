台中市南區健康公園9日下午有一場「親子童樂嘉年華市集」活動，大人帶小孩拚扭蛋機試手氣，現場來了約800人大排長龍。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

4月歡樂兒童月，台中市南區健康公園9日下午有一場「親子童樂嘉年華市集」活動，除了文創市集外，現場有「小小兵大型氣墊城堡」免費玩、加上各國美食、樂團歌唱跟魔術表演，小朋友為了免費玩扭蛋機，現場來了約800人大排長龍、放眼望去黑壓壓的一片，滿滿人潮塞爆公園，都是衝著扭蛋獎品娃娃、磁鐵而來，一試手氣。

民進黨市議員陳雅惠指出，「親子童樂嘉年華市集」活動，上周宣傳海報一推出，詢問電話就不斷湧入，根據統計，完成報名人數超過650人，還有許多民眾帶著小孩，直接現場報名，總計參加民眾約800名，相當踴躍。尤其立委何欣純提供免費扭蛋機，讓小朋友試手氣拿獎品，度過一個歡樂假日，開心極了。

為增進親子互動關係，讓小朋友留下最好的回憶，台中市水噹噹關懷協會9日在南區健康公園，舉行「親子童樂嘉年華市集」活動，除了吃喝玩樂外，還有免費扭蛋機，讓小朋友試手氣，通通都有獎，現場洋溢歡笑聲不斷。

「親子童樂嘉年華市集」活動，9日下午3點30分，在南區五權南路與忠明南路口的健康公園登場，除了有異國料理瘋餐車、蔬食瘋樂、國民美食，還有造型氣墊城堡、藝文文創DIY、免費扭蛋機、感官表演秀、樂團歌手演唱等8大主題，希望一家大小走出戶外，有個難忘的假日時光。