2023信義房屋全國繪畫比賽今年以「畫給未來的探險地圖」為題，號召孩子們畫下自家附近的美麗風景或特色建築，並寫出珍貴之處，讓未來的自己和其他人可以按圖索驥回到此地探險。本周六(15日)更前進於新北三重大都會公園的「Family Run 趣味遊樂日」親子趣味路跑活動，將有專人在新北三重大台北都會公園發圖畫紙並提供畫筆，讓親子路跑舒展身心過後，還能於現場揮灑創意，畫下給未來的探險地圖。

信義房屋全國繪畫比賽今年已邁入第5年，也將此帶入社區，讓住戶彼此交流，打破都市冷漠藩籬，迄今已累積32000人次參與、足跡遍布近4000個社區。參賽對象包括幼兒園與小學前的兒童，今年希望藉由給未來的探險地圖繪畫主題，讓孩子留心周遭的風景並且思考對自己的意義，學習欣賞所在周遭獨一無二的美景。

除了透過靜態繪畫比賽邀請小朋友一起畫下地圖外，信義房屋也贊助4月15日於新北三重大都會公園舉辦的「Family Run 趣味遊樂日」親子路跑活動，現場不僅有親子趣味路跑，更有多樣攤位與美食餐車，包括主題氣墊遊戲、童趣互動遊戲、網美親子打卡牆等，希望藉由動態活動的參與，讓孩子們盡情揮灑汗水、擁有美好的假日時光。

信義房屋當天也會在現場一同參與，家長與孩子可至信義房屋攤位免費領取2023信義房屋全國繪畫比賽的圖畫紙並報名參加，讓孩子將眼中的美好畫在畫紙上，攤位上亦提供畫筆讓孩子可於現場作畫，活動當日繳交即可獲得繪畫卷軸；或可於5月15日前繳件給信義房屋各分店，而報名成功就能參加即時抽獎，包含Switch主機、桌遊以及超商購物金有機會立刻帶回家！

除4月15日於新北三重大都會公園的親子路跑，信義房屋亦參與隔日(16日)於台北美堤河濱公園區所舉辦的2023台北科技盃愛地球公益路跑，現場提供咖啡、茶飲與點心，為參加的民眾補充體力，以實際行動力挺愛地球、愛運動的大家。