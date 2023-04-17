桃園市復興區樂信瓦旦紀念公園完工後無單位維管，原民局表示將在本月21日點交給復興區公所。（呂筱蟬攝）

泰雅族樂信．瓦旦是第一位原住民族的知識分子、醫生以及政治領袖，桃園市政府在羅馬公路以他為名建造公園紀念，17日是他的忌日，有民眾特別上山到公園獻花致意，卻發現當地雜草無人整理，地上也看到有民眾亂丟垃圾，認為桃園市府建造公園的美意完全喪失。

市府原住民行政局表示，已辦理相關程序，預計4月21日將樂信瓦旦紀念公園點交給復興區公所維護管理，而在點交之前，也會派人將公園現場環境整理乾淨，還給遊客舒適遊憩環境並打造認識樂信．瓦旦最佳的場所。

樂信．瓦旦是泰雅族的領袖，是最早接受現代醫學教育的泰雅族人，畢業於台大醫學院的前身─台灣總督府醫學專門學校，畢業後在泰雅族部落行醫推動醫療觀念，也成為日方與泰雅族間的緩衝者。台灣光復後他改名為林瑞昌，並當選第一屆台灣省臨時議會議員，積極為族人爭取權利，卻在白色恐怖時期遭到槍決成為政治受難者。桃園市政府在2017年於復興區設立紀念公園，期盼對歷史追思及對先知的敬意。

有民眾投訴，特別從台北赴復興區樂信瓦旦公園獻花紀念，卻驚見滿地垃圾，還有土堆及雜草，覺得桃園市府建造公園後卻沒有做好管理，自己還把現場垃圾及雜物清除完畢才離開。桃園市議員陳治文指出，樂信瓦旦紀念公園不僅有紀念原民先知的意義，更是羅馬公路上的景點，是居民、遊客駐足的站點，但建置完工至今原民局並未將維管業務移交給復興區公所，形同無人管理的場所，紀念碑前還有未移置的土堆，呼籲原民局應盡速將場域整理好並定期派人清潔。

在地泰雅族市議員蘇偉恩則認為，樂信．瓦旦是泰雅族精神指標人物，雖然桃園市歷經改朝換代，但設立公園紀念的意義不應改變，相關局處要有適當管理，而不是蓋了公園之後就不管，尤其17日也是樂信．瓦旦忌日，雖然不一定要舉辦盛大活動，但也希望能有簡單儀式，讓後代能更認識及紀念這樣的人物。