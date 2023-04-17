「2023原客青少年3對3籃球賽」苗栗場預複賽，7月22日將在竹南頭份運動公園登場，4月17日起至6月21日開放網路報名、免報名費，國中組冠軍可拿到7000元獎金、國小組冠軍則有5000元獎金。

原客青少年籃球賽由客家委員會2010年發起，邀請原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署，以及苗栗縣等8個縣市政府共同合辦，以「族群和諧」為號召，期許原、客青少年以球會友，文化交流，獲得各地熱烈迴響。

當時首度舉辦，就有640支隊伍，加上啦啦隊員動有6752人報名，並吸引上萬人觀賞球賽，2021年因為疫情停辦，在眾多學生、家長引頸期盼下，賽事將在今年夏天熱血回歸，客委會特別邀請到林力仁、盧峻翔、張瑀希和高倩怡4位超人氣籃球選手，擔任本年度賽事宣傳大使，並將到場為參賽隊員們打氣。

苗栗場預複賽分為國小男、女子組及國中男、女子組各20隊，共80隊，可跨縣市報名，每隊應有3到5人，並至少有1名原住民及1名客家選手，每人限報1隊，每間學校男女生組皆限報3隊，同1隊伍禁止跨縣市重複報名。

此外，鼓勵選手的家人朋友組成啦啦隊，每隊最多5名至現場加油打氣。凡報名參加預、複賽的隊伍，皆可獲贈客委會提供的紀念籃球2顆，選手可獲得紀念運動排汗球衣1件、啦啦隊員則可獲得活動紀念衫1件。

預、複賽國中組冠、亞、季、殿軍獎金4000到7000元不等，國小組冠、亞、季、殿軍獎金2000到5000元不等，且各組冠亞軍隊伍將代表出賽全國總決賽，啦啦隊選出最佳人氣獎3隊各獲2000元獎金。

總決賽暫定8月26日在中原大學舉辦，進入總決賽並奪得冠軍之隊伍，每位選手可額外獲贈 1 套冠軍專屬球服、1件紀念 T-shirt及1顆紀念球，國小男、女組冠軍獎金2萬元，國中男、女組獎金更高達3萬元，亞、季、殿軍獎金1萬8000至5000元，另為使賽事豐富精采，今年度特別增設 MVP 獎項獎金至少8000元。

苗栗場預複賽4月17日起至6月21日開放網路報名，免報名費，額滿為止，報名資訊詳見活動官網，歡迎原客青少年揪好友組隊參加，額滿為止。詳情請詳閱報名簡章，或電洽文化觀光局黃小姐037-352961 ＃312或執行單位徐小姐037-470200。