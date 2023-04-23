動力火車今在小巨蛋舉辦第2場演唱會。（華研提供）

動力火車「都是因為愛」台北安可場演唱會今（23日）在小巨蛋舉行第2場，2人登高獻唱〈搖滾區〉揭幕，氣氛瞬間嗨爆，唱完後他們自曝第一首歌就忘詞唱錯「2句」，開玩笑稱門票可以扣20元，尤秋興說：「演藝圈最會忘詞的（歌手）我們算是第2名，第1名是周華健！找一天跟周華健比一下，自誰唱錯的比較多。」笑翻全場。

為了給歌迷不同的音樂體驗，此次延伸舞台打造羅馬柱以及全新「飛天車廂」，是小巨蛋有史來吊掛最大的高空舞台，拉近動力火車與2、3樓歌迷的距離，一連送上〈除了愛你還能愛誰〉及〈外套〉等情歌，聽得觀眾如痴如醉。

其實昨晚首場演出結束，不少人發現舞台特效滿滿，打破動力火車演唱會紀錄，他們笑說：「導演有說，廠商接到訂單以為是要做韓團演唱會。」這回是他們首次連開2場小巨蛋演唱會的他們，最擔心聲音的狀況，首日結束後立刻被工作人員趕回家休息，顏志琳和尤秋興的老婆更特別準備雞精，幫他們補體力，讓他們幸福感爆棚：「有這麼多的『愛』，當然要給大家最高水準的演出。」