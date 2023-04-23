動力火車今第2場小巨蛋演唱會邀請告五人擔任嘉賓。（陳俊吉攝）

動力火車今第2場小巨蛋演唱會邀請告五人擔任嘉賓。（陳俊吉攝）

動力火車「都是因為愛」台北安可場演唱會今（23日）在小巨蛋舉行第2場，2人登高獻唱〈搖滾區〉揭幕；唱到〈忠孝東路走九遍〉中段時，新生代天團「告五人」驚喜登場，全場尖叫聲震耳欲聾。動力火車開心直呼：「昨天來一個大牌（林俊傑）今天又來大牌，太爽了！」接著幽默自嘲：「告五人是新一代樂團很受歡迎，比我們還受歡迎耶。」

尤秋興接著說：「其實雲安是我表弟，很難相信不對，這麼高又這麼帥。」沒想到雲安緊張得一時口誤喊尤秋興「志琳哥」，尤秋興幽默笑虧：「你當著我的面叫志琳？」雙方超真實的互動笑翻所有人。告五人隨後邀請2位前輩擔任他們7月高雄演唱會嘉賓，沒想到尤秋興竟說：「等一下，我跟你們講，你們請不起。」趁機跟告五人邀歌當成助陣高雄演唱會的交換條件，「有一件要幫我們完成才行，你們幫我們寫一首歌，因為昨天我們也要成功了一首，這樣我們的專輯很快就會完成」；雲安當場榮幸宣布：「我們告五人一定會幫動力火車寫一首歌。」

特別的是，這次合作意外促成尤秋興與遠房親戚告五人的雲安在相認，原來雲安一直知道這層關係，直到這次才與尤秋興相認，還為此事前打電話回家確認，雲安開心說：「和告五人合作很榮幸，非常開心可以像和家人一起演出的感覺。」隨後告五人再送上《華燈初上》片尾曲〈好不容易〉，讓滿場1.2萬人大飽耳福。