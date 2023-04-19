楊丞琳將於6月17、18日在台北小巨蛋開唱，期待與粉絲熱情互動。（宜辰整合行銷提供）

楊丞琳19日宣布將於6月17、18日在台北小巨蛋舉辦「2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」台北場。時隔3年，她第5度攻蛋，歷經沉澱的她把這段時間累積的表演能量及對歌迷的思念化做動力，更拋驚喜彩蛋，搶先預告將更新台北重返場的造型及增添新曲目。

寵粉的她，預告將祭出「三力」＋「二新」雙重大絕，除了誓言「三力」全開要把「歌唱力」、「舞蹈力」、「時尚力」在這次升級版的演唱會再向上提升，在保留原本表演精華之餘，過往在演唱會中總讓歌迷印象深刻的時尚「美力」造型也將大部分更新，並與造型團隊全力打造全新戰袍。

配合演唱會重新啟動，楊丞琳特別進棚拍攝全新主視覺宣傳照，只見換上一席刺繡花紋連身褲搭性感黑色內衣及外罩薄紗的絕美造型讓人看了目不暇給，若隱若現的好身材更是呼之欲出，十分性感。她先前在演唱會上大秀傲人川字腹肌，這次在演唱會上這項身材亮點自然也不會缺席，她謙虛笑說：「它（腹肌）是我整個身材的優點之一，基本上每次穿衣服如果要露，首先想到一定是露腰。」

這位靠「腰」天后平常保持身材的祕訣就是多運動，她自曝先前有段期間因為放縱食慾，導致體重達到人生巔峰，她表示：「前陣子得知自己很幸運拿到小巨蛋場館場次，碰巧我開始節制食量並做飲食控制，加上平日練舞及運動訓練，終於讓體重回歸先前數字了。」

將重啟「LIKE A STAR 」巡迴演唱會回歸小巨蛋唱跳與粉絲互動的心情，楊丞琳表示：「很興奮！為了相聚的這一刻，我跟歌迷真的都等太久了！」把這次重啟演唱會當成送給歌迷「久別重逢」見面禮的楊丞琳更說到：「三年前逢出道20周年讓巡演誕生，一晃眼三年後再演出變成出道23周年，真的時光飛逝！這三年我其實都惦記著這個巡演，因為它代表的不只是我身為歌手所呈現作品，更是像讓歌迷看到我這23年成長的演藝人生。再隔三年上小巨蛋舞台，我會把段時間表演上的啟發全都在演唱會上調整更新，絕對不會讓歌迷失。」

楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，台北小巨蛋門票將在29日11點於KKTIX及全家Famiport全面啟售。被問到相隔三年再站上小巨蛋舞台壓力會大嗎？楊丞琳信心滿滿地表示：「完全沒有壓力！」她解釋，這三年期間其實自己依然不斷地在不同的舞台上有新的嘗試，幫助到自己在成長有新的刺激及學習的同時，更藉此溫故知新原來的表演。