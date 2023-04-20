台積電預估第2季美元營收將季減6.7%，符合市場預期；因終端市場需求較預期疲弱，調降全年營運目標，預期全年美元營收恐將下滑1%至6%。

台積電下午舉行線上法人說明會，財務長黃仁昭表示，第2季受客戶持續去化庫存影響，季營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，將季減約6.7%；台積電第2季營收展望符合市場預期。

受較低的產能利用率及電力成本提高影響，以新台幣30.4元兌1美元匯率基礎估算，台積電第2季毛利率將滑落到52%至54%，營業利益率約39.5%至41.5%。

台積電總裁魏哲家表示，因終端市場需求超乎預期疲弱，今年不計記憶體的半導體產業營收將減少中個位數百分比（約4%至6%），下滑幅度高於1月時預估的4%。

魏哲家預期，晶圓代工業營收將減少高個位數百分比（約7%至9%），下滑幅度高於先前預估的3%。台積電美元營收將減少低至中個位數百分比（約1%至6%），展望低於先前預估的微幅成長。（編輯：張良知）1120420