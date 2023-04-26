美國端出晶片法案吸引台積電等半導體大廠在美國投資，未料美國商務部今年2月底提出的晶片法案細則，竟增加分潤等諸多條件限制，讓台積電、三星被潑了一盆冷水。對此，知名半導體分析師陸行之認為，最終台積電恐延後擴產，「看誰需要誰，誰才會讓步」。

美國晶片法案過關後，台積電在美國規劃投入4奈米、3奈米製程，去年12月提高亞利桑那州新廠投資至400億美元，為原訂投資金額的3倍以上。此外，韓國三星在去年7月也提出未來20年要投資1,921億美元、增建11座晶圓廠的新計畫。

然而，美國政府隨後提出的晶片法案細則引發爭議，其中該超額分潤是指領取晶片法案補助的晶片廠，美國新廠的獲利若超過原先預期，需與美國政府分享，此舉將壓縮企業獲利空間。

《鏡週刊》今(26)日報導，陸行之認為，台積電申請美國晶片法案補助沒那麼簡單，最終結果恐是台積電延後擴產，看誰需要誰，誰才會讓步。陸行之直言，美國先騙台積電去，再把新條件開出來，「美國政府還是比較厲害」。