Alphabet公布第一季營收年增3%，697.9億美元，優於市場預估的689億美元。稀釋後每股盈餘年減4.9%，為1.17美元，優於市場預估的1.07美元。

總流量獲取成本（TAC）年減2.2%，為117.2億美元，低於市場預估的117.8億美元。

在主要業務方面：

Google Cloud營收年增28%，為74.5億美元，不及市場預估的74.9億美元，且較去年第四季（年增32%）放緩。營業利益為1.91億美元，相較之下，去年同期為營業虧損7.06億美元。

Google搜尋與其他營收年增1.9%，為403.6億美元。

YouTube廣告營收年減2.6%，為66.9億美元，略超出市場預估的66億美元。

Google網路營收年減8.3%，為75億美元。

Other Bets（包含生命科學部門Verily和自動駕駛車公司Waymo ）營收年減35%，為2.9億美元。

Insider Intelligence資深分析師Max Willens表示，谷歌第一季營收和每股盈餘都超出預期，但投資人樂觀的理由並不多。雲端運算事業轉盈的確表現亮眼，但現實情況是Google Cloud仍然遠遠落後其兩大競爭對手，且其增長速度正在放緩。

此外，貢獻Alphabet大部分營收的廣告商也在削減支出，以應對在防疫解封下，消費者轉進實體店購物的趨勢。行銷人員也在嘗試更多新平台，如吸引年輕觀眾的TikTok（國際版抖音）。