大宇資第1季營收5.65億元，年增39.73％，其中，遊戲本業占比2成，來自於合正(5381)、安瑞-KY(3664)、紅陽及全達(8068)等營收占比80％。遊戲本業部分，涂俊光表示，大宇資去年開始尋找遊戲的新方向，剛好遇到印度市場下架大陸遊戲，且沒有日韓等遊戲競爭，內部也找到一家合作開發的印度團隊，讓「掠奪者」成為大宇資第一款國際開發項目，投入開發資金超過1億元。

這款手遊已經測試2-3個月，目前持續調教讓遊戲更貼近本地化，預計6月初進行事前登錄，將於7月在印度、巴基斯坦及孟加拉三地上線。涂俊光認為，這三個國家人口共計18.5億人，加上安瑞-KY在當地與支付業者有相當好的關係，大宇資以開發兼發行身分投入印度市場，預登人數希望上看400萬。而印度市場付費成熟，付費率從過去3％提升到15~18％，遊戲上線後成績可期。

繼「掠奪者」後，第4季還要在印度推出一款動作型遊戲，明年會代理其他遊戲進入印度市場，單機部分維持兩個月推出一款遊戲的原本計畫，大宇資的遊戲營收今年下半年會優於上半年。