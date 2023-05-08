澳洲國民銀行（National Australia Bank，NAB）發布數據顯示，4月份評估企業情況指數由3月的16降至14，但仍遠高於長期均值。至於評估企業信心的指數則是由3月的-1上升至0，意味抱持樂觀與悲觀的企業比例持平。
NAB首席經濟學家Alan Oster指出，「需求仍然非常旺盛，一如不斷提升的貿易市況，就業也同樣維持穩固，反映就業市場強勁。」
受到銷售旺盛以及就業市場強勁的影響，澳洲4月企業情況依舊穩健，不過，高通膨以及利率攀升引起的成本壓力仍是企業當前挑戰。
澳洲國民銀行（National Australia Bank，NAB）發布數據顯示，4月份評估企業情況指數由3月的16降至14，但仍遠高於長期均值。至於評估企業信心的指數則是由3月的-1上升至0，意味抱持樂觀與悲觀的企業比例持平。
NAB首席經濟學家Alan Oster指出，「需求仍然非常旺盛，一如不斷提升的貿易市況，就業也同樣維持穩固，反映就業市場強勁。」
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