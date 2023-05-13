桃園市政府積極爭取設立北橫國家風景區，中央提出審查後意見，包含尚未通過部落會議及評估省級石門水庫風景特定區存廢事宜，觀光旅遊局說，基於法規需得到桃園復興、宜蘭大同共60個部落過半同意，但目前大多數部落尚未組成會議，過程繁瑣耗時，建議中央應先評估是否達到國家級風景區條件，才能加速討論藉此取得原住民族同意。

北橫力拚成為全台第14個國家級風景區，規畫範圍以大溪三層、復興羅浮、巴陵及棲蘭遊憩系統為主，橫跨桃園、新北、宜蘭3縣市，其中涵蓋復興區58個及宜蘭大同2個原民部落。桃園市風景區管理處長廖育儀說，前2年已辦過地方說明會，原應在中央核定為國家級風景區後才需召開部落會議，但審查委員認為應先行徵詢當地原住民意見，目前進度約20多個部落組成部落會議，其餘尚未成立，過程需耗費相當多時間。

觀旅局長周柏吟表示，畫設北橫國家風景區期盼促進觀光發展同時也能發揚在地原住民文化，雖然前幾年辦過地方說明會，依法仍需召開部落會議，後續也可進一步討論共管機制。目前已向中央建議先行辦理等級評鑑，若委員們評定認為條件足以畫設國家風景特定區，之後再辦理公告閱覽及公聽會程序，依此可加速召開部落會議，才能站在更有利的立場進一步取得原住民族同意辦理畫定核定相關作業。

至於省級石門水庫風景區存廢問題，周柏吟說，規畫北橫國家風景區已包含石門水庫全區範圍，因此建議省級石門水庫風景特定區予以廢除，而北區水資源局仍可依其目的事業法令負責經營管理，後續待國家級風景特定區管理處成立後，市府再與其合作建立整合機制，共同打造北橫旅遊整體品牌。

桃園市議員簡志偉認為，設立北橫國家風景區相信大多數泰雅族人樂觀其成，尤其在地有豐富泰雅族人文歷史，若未來能夠成功畫設，建議市府應成立在地組織讓族人加入，才能真正落實共管機制。廖育儀也說，5月初已將修正後的企畫書上呈給中央，後續相關人員需至現場實地會勘評鑑，評估需半年至1年時間，同時部落會議則希望透過復興區公所協助盡速召集，這部分也需1至2年時間，會更積極加速相關期程。