鋒面影響，桃竹苗地區19日出現短延時強降雨，中央氣象局上午10時持續針對新竹縣市發布大豪雨特報、針對桃園市與苗栗縣發布豪雨特報，這波降雨也為桃竹地區水庫帶來挹注效果。經濟部水利署北區水資源局表示，自0時至7時降雨，預估可為石門水庫帶來90萬噸入流量，寶山與寶二水庫則有40萬噸入流量。

北水局副局長郭耀程表示，截至今早10時，石門水庫蓄水率約33.4％，蓄水量6867.78萬噸。另自0時至今早7時，迎來一波降雨，期間集水區累積降雨量約18.8毫米，預估為石門水庫增加90萬噸入流量。石門水庫將持續加強相關節水監控，由於降雨，也將停止平地農業供灌，節約用水續存在水庫內。

此外，從石門水庫支援到新竹地區每天約15至20萬噸的民生供水，目前也減少至每天僅3萬噸，北水局評估石門水庫水情，仍可穩定供水至6月底。

北水局統計，截自今早10時，新竹寶二水庫蓄水率約67.9％，蓄水量2137.59萬噸。郭耀程提到，新竹寶山與寶二共2座水庫，自0時至今早7時累積降雨量約22.5毫米，預估為水庫增加40萬噸水量，新竹地區目前可穩定供水，會持續進行相關節水策略，盼持續穩定供水。