受鋒面影響，北部有局部大雨或豪雨，今上午桃園市新屋、觀音等地區雨量已達豪大雨標準，農業局利用產銷群組及簡訊提醒農友做好農作物災害防範措施，減少農作物災害及財損，也提醒飼養戶注意畜舍內外狀況、排除積水，加強基本檢修，避免畜禽動物損傷，並隨時留意氣象變化，豪雨過後請農友盡速排除積水，進行田區復原及病蟲害防治工作。

農業局指出，今早產銷班班長及各區公所即啟動田間調查與受理農損通報，截至中午新屋、觀音、大園等地區陸續傳出西瓜、高梁、硬質玉米、洋香瓜、紅龍果、芝麻、香瓜等農損查報。

桃園市農業局呼籲在地農友，作好防災相關措施。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局表示，下午隨即會同農業改良場、農糧署北區分署前往關心雨勢較大的新屋區洋香瓜農及種植高粱農友，農改場表示目前為洋香瓜幼果期至果實肥大期，藤蔓因強降雨導致輕微災損，但因淹水恐致根系受損，另高粱正值幼苗期，因強降雨導致葉片輕微黃化，皆需待約一周再行判斷損害程度。

一行人也前往欣倫畜牧場及東昇畜牧場訪視，並提醒農友注意畜牧場周遭排水設施是否保持疏通及避免堆積物、畜舍擋雨設施是否完備及飼料桶蓋是否已繫牢等事項。

農業局長陳冠義呼籲，農友應隨時注意氣象最新動態，做好各項防範工作，後續若有遲發性災情顯現，請立即向所在地公所或農業局通報，將依農業天然災後救助辦法及相關作業規定辦理，盡速協助農民復耕、復建與復養。