新至陞第1季合併營收為6.79億元，年減27.81%，營業毛利為1.23億元，年減45.03%，合併毛利率為18.22%，年減5.77個百分點，稅後盈餘為1726萬元，年減87.92%，每股盈餘為0.28元。
新至陞2022年每股盈餘為11.32元，公司董事會決議每股配息10元，以4月28日收盤股價89.8元估算，殖息率達11.14%。
機構件廠新至陞(3679)第1季稅後盈餘為1726萬元，年減87.92%，單季每股盈餘為0.28元，公司董事會決議每股配息10元。
新至陞第1季合併營收為6.79億元，年減27.81%，營業毛利為1.23億元，年減45.03%，合併毛利率為18.22%，年減5.77個百分點，稅後盈餘為1726萬元，年減87.92%，每股盈餘為0.28元。
新至陞2022年每股盈餘為11.32元，公司董事會決議每股配息10元，以4月28日收盤股價89.8元估算，殖息率達11.14%。
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