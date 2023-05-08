台中市警方實施「7328警政策略」，自4月26日至5月5日進行掃黑行動，除擴大臨檢KTV、路檢暨威力掃毒專案，並要求各警分局，檢肅黑道幫派、暴力討債等治安案件，此次專案行動查獲涉及組織犯罪治平專案目標計9件53人，另逮捕其他涉犯刑案共118人，展現打擊犯罪決心。

台中市刑大副大隊長陳聖偉表示，這次專案行動查獲涉及組織犯罪之治平專案目標9件53人、毒品案23件26人、詐欺案27件33人、竊盜案6件6人、槍砲案4件4人、賭博案2件12人、通緝犯54人及其他刑案3件9人，均依法移送地檢署偵辦。

台中市警方實施「7328警政策略」進行掃黑行動，8日於刑大舉行記者會，宣示威力掃黑成果。（張妍溱攝）

太平警分局偵查隊隊長鐘劍貴說，黃男邀人聚賭，卻指控其中1名賭客「詐賭」，限制該賭客離去並要求賭客簽立330萬元本票，賭客心生畏懼報警，警到黃住處天花板查獲一把日本武士刀，逮捕黃等涉案7人並依組織、槍砲、恐嚇等罪送辦。

刑大偵三隊隊長詹典儒指出，李姓通緝犯有販毒情事居無定所，隨身攜帶雙槍且隨時保持上膛狀態，警方發現，李嫌平常租車代步，開車外出從不下車，某日李外出疑車輪胎異常到車行檢查時，一擁而上逮捕歸案。

台中市政府警察局表示，鑒於國內近期公共場所治安事件頻傳，毒品蔓延入侵社會各角落進而衍生其他犯罪之情形，實施「7328警政策略」包括，治安7掃、交通3E、2快部隊及8大關懷，透過強勢執法查緝掃蕩，維穩治安，秉持「除惡務盡、刨根究底」決心。