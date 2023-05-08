儘管今年全球景氣不確定因素猶存，終端市場消費力道則依個別產品特性而有所不同，受惠產品組合、OA產品近幾年漲價效益持續發酵，東哥第1季合併營收近15.9億元、較去年同期成長逾2成，由於持續精進生產效能，且成本費用達經濟規模，各項獲利指標持續創高，營業利益達6.3億元，較去年同期大幅成長近7成，營業利益率達39%，稅後淨利成長58.97%，達6.15億元，淨利率達39%，創下歷年新高，每股盈餘為7元。

東哥表示，高端奢侈消費需求與短期景氣波動連動性不高，富豪消費韌性高，愛馬仕及法拉利等奢侈品品牌近期公布的營運表現穩健成長，對未來高端需求深具信心，而公司優異營運效能，並深耕OA高端精品之品牌形象，創造高獲利表現。

東哥4月合併營收約3.7億元，年減24.8%，累計1到4月合併營收近19.6億元、年成長約8.84%。

東哥表示，大型豪華遊艇終端需求依舊，公司在手訂單生產排程已至2025年，隨著同利廠產能按計畫逐步開出，東哥持續推出新系列及不同呎型產品，對未來營運表現樂觀以待。