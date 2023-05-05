由於自行車零件訂單去年第4季開始趨緩，加上車市第1季持續偏淡，尤其大陸市場恢復不明顯，影響汽車類事業體營收， 加上受到傳統農曆新年假期、工作天數較少，整體營運相較去年同期大幅衰退。
宇隆汽車類營收在第1季持續探底，雖然大陸汽車訂單能見度不長，但歐系客戶需求增加，歐系客戶營收上看雙位數成長，第2季整體汽車類營收有望優於第1季；自行車方面，該行業景氣下行，讓宇隆過去的主要成長引擎熄火，限制今年營收成長空間，自行車展望保守，全年目標自行車類營收能夠與去年持平。
宇隆(2233)公布第1季財報，單季合併營收為7.80億元，年減13.21％，營業利益0.99億元，歸屬於母公司稅後淨利0.97億元，年減46.15％，每股稅後盈餘1.62元。董事會通過擬辦理泰國子公司（Matec Southeast Asia(Thailand) Co., Ltd.）解散清算案、以及開曼子公司(T&M Joint(Cayman) Holding Co., Ltd.)辦理公司廢除案，將有助於公司集中各項資源，彈性調整產能配置。
由於自行車零件訂單去年第4季開始趨緩，加上車市第1季持續偏淡，尤其大陸市場恢復不明顯，影響汽車類事業體營收， 加上受到傳統農曆新年假期、工作天數較少，整體營運相較去年同期大幅衰退。
宇隆汽車類營收在第1季持續探底，雖然大陸汽車訂單能見度不長，但歐系客戶需求增加，歐系客戶營收上看雙位數成長，第2季整體汽車類營收有望優於第1季；自行車方面，該行業景氣下行，讓宇隆過去的主要成長引擎熄火，限制今年營收成長空間，自行車展望保守，全年目標自行車類營收能夠與去年持平。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。