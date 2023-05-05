由於自行車零件訂單去年第4季開始趨緩，加上車市第1季持續偏淡，尤其大陸市場恢復不明顯，影響汽車類事業體營收， 加上受到傳統農曆新年假期、工作天數較少，整體營運相較去年同期大幅衰退。

宇隆汽車類營收在第1季持續探底，雖然大陸汽車訂單能見度不長，但歐系客戶需求增加，歐系客戶營收上看雙位數成長，第2季整體汽車類營收有望優於第1季；自行車方面，該行業景氣下行，讓宇隆過去的主要成長引擎熄火，限制今年營收成長空間，自行車展望保守，全年目標自行車類營收能夠與去年持平。