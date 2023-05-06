嘉威生活第1季營收較去年同期明顯下滑，主要去年第1季因船運運輸吃緊狀況抒解，出貨瞬間增加，導致基期偏高，觀察該公司的營收數據，今年第1季營收仍維持過往同期14~15億元的高檔水準，顯示旺季需求仍在。

此外，單季毛利率39.41％，也接近過去41.9％的史上新高，今年景氣不確定因素干擾，但原物料價格回穩，公司持續致力於產品組合改善及環保材質等高毛利產品的出貨增加，來穩定公司整體獲利。

嘉威生活2月、3月陸續參加歐洲法蘭克福（Ambiente）及美國芝加哥（IHA）家居產品大展，過去兩年因疫情導致國際展規模受到限制，今年是疫情過後的第一年，嘉威生活兩展場都擴大參展規模，並獲得客戶端正面回饋，尤其是在品牌廚具跟環保材料方面。

2019年公司併入品牌廚具prepara，2020～2022年廚具佔整體營收約8％，連續兩年營收年成長率達到40％以上。而疫情期間廚具在歐洲市場著墨較少，今年透過法蘭克福參展，今年將積極拓展品牌廚具在歐洲市場。

在餐、廚具領域則推廣R-PET環保材料，出貨量逐年成長。R-PET係採用回收寶特瓶所再生的聚酯纖維的原料，約可比原生聚酯纖維節省能源65％～80％，即減少60％～75％二氧化碳排放量。每當R-PET材料被循環使用時(recycling)，同步代表著減少了原生塑料的產出量。透過今年展覽的回饋，R.PET循環材料的特性契合當前全球節能減碳需求，預期市場規模將持續成長。