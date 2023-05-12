不敵海運景氣走衰，陽明海運今日通過第1季財報合併營收為新台幣369.53億元，較去年下滑65.36％，稅後淨利34.01億元，更是一口氣跌掉94.38％，等於只有去年同期的5％，每股盈餘(EPS)為0.97元較去年同期的17.35元大幅減少16.38元，陽明董事長鄭貞茂上任以來「大賺錢」的經營表現，面臨泡沫化窘境。

有趣的是，即便全球需求不振，陽明仍決定逆勢造船。因應陽明海運全球船隊布建規劃與呼應淨零減排要求，針對董事會通過之5艘LNG動力雙燃料貨櫃船，經公開透明之國際評選招標流程後，獲本日董事會授權洽談新船簽約建造事宜，以優化船隊配置，除提升船隊競爭力外，同時能節能減碳以落實環境友善之永續經營目標。

陽明表示，全球市場方面持續受到烏俄戰火延續、美國聯準會升息及客戶現有庫存皆影響全球經濟復甦，致使全球市場需求下降，且第一季航運市場受農曆年節影響，工廠調整出貨計畫及人力配置以因應市場需求所造成的出貨延遲及作業限制，致使整季營收降低，然而3月產業陸續復工，因此整體營運量略微增加，第一季維持正向營運表現。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.3％，需求成長為1.4％，市場依然呈現供過於求局面，但船舶供給面仍受日趨嚴格的國際環保法規影響，全球航商可能採取降低船舶航速、或加速舊船汰換以符合規定，將有助於供需更趨於平衡，加上，IMO將於今年7月討論是否設定更嚴格的溫室氣體排放目標及減碳等議題，對未來船舶供給面可能造成影響。

陽明指出，根據今 (2023) 年4月份Alphaliner最新資料顯示，全球約有4.4％貨櫃船隊處於閒置狀態，較近期高峰6.4％持續縮減，預期航運市場貨運需求有回溫跡象，如下半年全球供應鏈庫存可持續消化並維持傳統旺季表現，對營運績效將有正面助益；惟地緣政治變化、區域經濟發展及國際環保法規之不確定等因素仍影響全球航運市場，需審慎應對。