晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，即使面對產業景氣下滑仍照常調薪，今年度平均調薪幅度約達3％~5％羨煞眾人，有一名台積電員工發文表示，他在台積電工作已經十年，雖然內心曾有多次有過想離開的衝動，但打開求職網站後，卻發現沒幾個公司的待遇能超越現在工作，貼文一出引發討論。

一名網友在PTT指出，自己在台積電擔任設備，長期輪班時間長達10年，隨著已經賺飽的前輩跟剛來沒多久就不想繼續待的新人陸續離職後，自己也快要撐不住了，每天都在猶豫要不要留職停薪，或是少賺點錢找其他工作，可是打開求職網站後，卻發現沒幾個工作薪水能贏台積電。

原PO透露，自己有老婆、小孩也有房貸要繳，雖然累歸累，但認真算一下薪水，再加上加班費，還是屌打外面，再來是年資也都上來了，如果跳槽的話特休假會被歸零，感覺也得不償失，就這樣思考加上輪班，又過了一年。

原PO提到，感覺工作換來換去也只能跳去台積電供應商、設備商等工作，回來還得被學弟跟老闆使喚，他好奇過去台積電離職員工到底是如何下定決心走人，因為自己真的很累又不敢隨便換工作。

其他網友紛紛表示，「能撐10年應該可以再撐下一個10年」、「想想每個月的開銷，你應該就有答案了」、「回不去了，因為你的生活需要這些錢」、「台積電待了五年以上，基本上就走不掉了」、「身邊GG朋友各各買車買房，也都跳不走」、「你已經是GG的形狀了， 想走又覺得年資可惜」、「你這輩子大概就這樣子了，但也未嘗不好，發展副業吧」。