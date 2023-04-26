微軟預期第二季營收約在548.5億至558.5億美元之間，也高於華爾街預期的547.1億美元，激勵公司股價在25日盤後上漲8.5％至298.68美元。
微軟表示大環境不景氣持續打擊消費市場，企業IT支出也趨於謹慎，導致微軟主力事業Azure雲端服務營收在第一季年增27％，是該部門史上最低成長率，但優於華爾街預期。
微軟在25日盤後公布第一季營收年增7％至529億美元，淨利年增9％至183億美元，相較於以往雙位數百分比的成長率明顯成長減速，但仍舊優於華爾街預期。
微軟預期第二季營收約在548.5億至558.5億美元之間，也高於華爾街預期的547.1億美元，激勵公司股價在25日盤後上漲8.5％至298.68美元。
微軟表示大環境不景氣持續打擊消費市場，企業IT支出也趨於謹慎，導致微軟主力事業Azure雲端服務營收在第一季年增27％，是該部門史上最低成長率，但優於華爾街預期。
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