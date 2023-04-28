T-Mobile上季獲利19.4億美元，經調整後EPS達到1.58美元，優於華爾街預期的1.27美元。該公司稍早預期今年全年月費型用戶量增加530萬至570萬人，較先前預估範圍上修，但低於去年的640萬人增幅。
T-Mobile上季用戶成長減速
在大環境不景氣的情況下，美國電信業者T-Mobile上季月費型用戶量雖增加53.8萬人，但低於華爾街預期的54.8萬人，且是疫情爆發以來最小增幅，導致上季營收年減2.4％至196.3億美元，低於華爾街預期的198.3億美元。
在大環境不景氣的情況下，美國電信業者T-Mobile上季月費型用戶量雖增加53.8萬人，但低於華爾街預期的54.8萬人，且是疫情爆發以來最小增幅，導致上季營收年減2.4％至196.3億美元，低於華爾街預期的198.3億美元。
T-Mobile上季獲利19.4億美元，經調整後EPS達到1.58美元，優於華爾街預期的1.27美元。該公司稍早預期今年全年月費型用戶量增加530萬至570萬人，較先前預估範圍上修，但低於去年的640萬人增幅。
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