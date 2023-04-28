在大環境不景氣的情況下，美國電信業者T-Mobile上季月費型用戶量雖增加53.8萬人，但低於華爾街預期的54.8萬人，且是疫情爆發以來最小增幅，導致上季營收年減2.4％至196.3億美元，低於華爾街預期的198.3億美元。