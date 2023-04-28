T-Mobile上季獲利19.4億美元，經調整後EPS達到1.58美元，優於華爾街預期的1.27美元。該公司稍早預期今年全年月費型用戶量增加530萬至570萬人，較先前預估範圍上修，但低於去年的640萬人增幅。

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