股價盤中反彈1％報26.85歐元，擺脫3日所創的一個月低點。

殼牌首季經調整後獲利年增5.5％至96億美元，略低去年第四季98億美元，仍明顯超過市場預估86億美元。

首季淨債務由去年同期485億美元，削減至442億美元。

獲利持續成長讓殼牌持有大量現金，因此宣布未來三個月內將完成以40億美元買回自家股票的新計劃，維持每股配發股利0.2875美元不變。

其全年現金資本支出預測，保持在230億到270億美元區間。

殼牌截至2月底為止一年，已買回190億美元自家股票，是疫情爆發前的2019年全年買回規模的近兩倍。

殼牌表示首季財報顯示出公司營運表現改善，和降低日常業務的經營成本。其強調燃料交易的獲利推升了業績，抵消掉石油與天然氣價格走弱所產生的負面影響。

殼牌執行長沙旺（Wael Sawan）表示公司藉強健的營運表現，不但交出漂亮成績單，還因此對抗持續波動的油市，未來會繼續提供安全而可靠的能源供應。

去年爆發俄烏戰爭而刺激油價大漲後，多家石油業巨擘去年獲利紛紛創新高，像殼牌去年全年獲利399億美元，是2021年獲利192.9億美元的逾兩倍。

但國際油價去年6月每桶飆破100美元大關後，走勢就隨之逆轉，今年來油價持續走弱，因此外界預期油商今年獲利不可能再像去年那麼高。

殼牌的再生能源與能源解決方案部門，首季經調整後獲利達3.89億美元，高於去年第四季的2.93億美元。殼牌不斷投資潔淨能源，目標是在2050年成為淨零排放企業。