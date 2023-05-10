航空客運市場自去年逐步回溫，第一季受惠於農曆春節、寒假等連續假期，旅運需求顯著增強，單季合併營業收入達426.92億元，年增14.66%，季增9.64%，合併營業淨利18.26億元，合併稅後淨利13.97億元，歸屬母公司淨利13.06億元，每股盈餘0.22元。

華航表示，第1季加速增班力道，載客班次較去年同期大幅成長，拉升整體客運收入較去年同期增幅1024%；航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，致使第一季貨運收入較去年同期減少。

華航集團4月合併營業收入為151.78億元，較前月增加0.91%，較去年同期增加24%，其中客運收入94.2億元，較前月增加11.38%，較去年同期增加86.26億元，增幅1086.40%；華航表示，由於適逢連續假期，旅遊市場需求強勁，致使客運營收、整體合併營收為2022年以來最高。

華航4月客運收入創疫後新高，華航全線增班策略奏效，滿足因清明連假增加的旅客人次，東北亞旅運需求持續暢旺，而大洋洲、東南亞旅客人次也顯著增加，為客運收入成為幅度前兩大區域，拉升整體客運收入；後續隨5月連假觀光旅運商機，第二季客運有望穩步上揚。

華航4月貨運收入為48.72億元，近期航空貨運量價走勢已有逐漸趨穩現象，惟4月受到歐美復活節、泰國潑水節等各地連續假期影響出貨，加上庫存去化速度緩慢、通貨膨脹持續，以致整體空運市場需求仍處保守氛圍。

華航北美航線桃園－洛杉磯目前每周飛航10班，搭配獨家航點桃園－安大略航線每日1班，總計大洛杉磯地區每日最多達3個班次；舊金山五月起已增為每周9班；紐約航線六月起增為每周4班服務。歐洲布局包括六月下旬倫敦增為每周5班，七月開航布拉格，成為台灣唯一由台灣直飛捷克的航空公司，致力提升整體產品的多樣性與競爭力，爭取長程航線更高市占率。

華航第6架777F貨機已於昨日交機抵台，以新機優勢挹注貨運運能，在航班調度及艙位管控將更趨靈活及彈性，華航將持續增加貨量、爭取空運急單及加包機商機，以提升整體貨運營收為目標。