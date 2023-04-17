民進黨台北市議員林延鳳踢爆，客委會15日起，開放客家文化中心地下停車場對外開放臨時停車，但地板破損程度完全不像「首日開放」。（台北市議員林延鳳提供／劉彥宜台北傳真）

台北市客家公園各場館歷經3年多整修，於去年10月15日開幕，但民進黨台北市議員林延鳳17日踢爆，公園場館未驗收就開幕，目前仍有諸多缺失，實地勘查後發現，不僅遊客稀少，還有系統壞掉導致螢幕無法顯示的「秀逗神桌」，停車場開放第一天就「地板破爛」。客委會回應，牽涉到預算，會逐步進行重新鋪設。

林延鳳指出，北市客家公園耗資3.47億元整修，期間歷經兩度追加預算與9次變更設計，上月該工程更爆出代辦標案機關衛工處有公務員疑涉貪遭約談、交保，而衛工處澄清時稱「刻正辦理驗收程序」，形同證實柯市府「還沒驗收就先剪綵開幕」。

林延鳳說明，客家公園包含客家文化中心、劇場和戶外棚架等，都在開幕前先行依約辦理「分段查驗」，但契約明確規定，「分段查驗」的前提是「有先行使用之必要」、「已履約部分有減損滅失之虞」或「採部分驗收有困難者」，客委會完全無法證明上開情形，就進行「分段查驗」。

林延鳳揭露，在開幕後進入驗收程序時，客家公園還被揪出13項缺失，包含燈具無法關閉、橫梁積水鏽蝕、局部漏水等，完全不是能令人放心「剪綵開幕」的狀態；而同為契約標的的客家生活館，委外作為餐廳，卻連「分段查驗」都沒有，就從去年開始對外營業，遲至今年3月開始驗收時，也被發現11項缺失，令民眾在未知風險下，入館用餐消費半年。

林延鳳表示，經向衛工處了解，該案目前雖已完成初驗，但衛工處上級單位工務局上月召開檢討會議後發現仍有約12項缺失，而客委會卻於15日起，將客家文化中心地下停車場對外開放臨時停車，經實際查看發現，地板破損程度完全不像「首日開放」，再加上文化中心展場空無一人，還有互動裝置當機變成「秀逗神桌」等。

林延鳳要求，前市長柯文哲與市長蔣萬安選舉時，一直攻擊「新竹棒球場」未辦理驗收就開幕，就不應面對自己執政時的建設也「比照處理」，政風處除應徹查該案有無行政違失之外，更要對市府相關公共工程建設提出嚴加控管方案，莫再有「未驗收就開幕」卻恐犧牲公安的危機。客委會也要上緊發條，對客家公園管理深切檢討。

客委會主委徐世勳回應，有些區域不在原本的修繕範圍內，之前施工也有造成施工損傷，會和廠商討論做重新鋪設，但牽涉到預算，會逐步進行。至於秀逗神桌則是舊型設備，也會考慮做改變。