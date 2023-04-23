麻醉醫師邱豑慶去年開團購販售額溫槍及耳溫槍，卻有許多消費者投訴測量失準，由於耳溫槍及額溫槍屬於醫療器材，網路販售必須符合相關規定，台北市衛生局將進一步調查。

臉書粉專「麻的法課－邱豑慶醫師」去年開團購，廣告文宣主打耳溫槍及額溫槍由「恆隆行獨家總代理」，通過ISO及歐盟雙國際醫療器材認證，也是通過台灣衛福部認證的合格醫材，未料被消費者客訴量不準、溫差大等，邱豑慶日前已在臉書粉專發文致歉，強調不論退貨、退款或收回檢測，都會負責處理到底。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說明，耳溫槍及額溫槍屬於可網路販售的第2級醫療器材，根據規定，販售者必須取得醫療器材販賣許可證，耳溫槍或額溫槍則須有食藥署醫療器材許可證，廣告前則要先向當地衛生主管機關申請，通過後要依據核准內容刊登。

陳怡婷指出，據衛生局了解，該耳溫槍及額溫槍已取得食藥署醫療器材許可證，恆隆行也有取得醫療器材販賣業許可證，但仍要釐清恆隆行與邱豑慶合作關係，如醫師販售未取得許可證，將可依《醫療器材管理法》開罰3萬至100萬元。至於廣告刊登前是否事先向衛生局申請，以及廣告內容是否與核准內容一致也一併調查，若不符規定將可開罰20萬至500萬元罰鍰。

陳怡婷補充，因耳溫槍及額溫槍被消費者反應測不準，會請販售者提供貨源及第三方認證。