國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，台北市議員徐巧芯勝過現任立委費鴻泰，將獲黨中央提名披藍袍參選，迎戰民進黨許淑華。國民黨台北市議員游淑慧指出，徐巧芯在初選的打法做到了「3要」，困難指數高達10顆星。
在這場黨內初選中，黨員投票部分，徐巧芯獲763票、費鴻泰獲762票，換成數據後為徐巧芯50.033％，勝過費鴻泰49.967％；至於電話民調，2家民調公司的對比式民調與互比式民調，都由徐勝出，經「三七制」比例加總後，徐平均支持度51.266％、費則是48.734％。
對此結果，游淑慧今（23）日在臉書指出，徐巧芯的「徐式芯法」有3大重點，首先，膽量要夠大，敢挑戰資源雄厚的前輩；再來，意志要夠強，沒被勸退、不被動搖，盯緊目標向前走；第3點是手段要靈活，黨內初選顧忌較多，軟硬要兼具，還要能引起媒體和民眾關注。綜合上述，游淑慧直呼「困難指數10顆星」。
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