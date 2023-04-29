「凝視×悸動×National Parks」國家公園系列攝影展於華山文創園區中4B館1樓展出。（內政部提供）

「凝視×悸動×National Parks」國家公園系列攝影展於華山文創園區中4B館1樓展出。（內政部提供）

「凝視×悸動×National Parks」國家公園系列攝影展於華山文創園區中4B館1樓展出。（內政部提供）

感受國家公園的壯麗風景，「凝視×悸動×National Parks」國家公園系列攝影展於華山文創園區中4B館1樓展出，即日起至5月7日止免費入場，邀民眾欣賞國家公園無與倫比之美。內政部長林右昌表示，參展的攝影家許釗滂，40多年來拍攝20萬餘張珍貴創作，這次特別從中挑出近百張精采作品，也希望把台灣珍貴資產傳承給下一代。

林右昌表示，這次邀請參展的攝影家許釗滂，在攝影界素有「光影魔術師」之稱，40多年來運用鏡頭搭配光影變化，拍攝20萬餘張珍貴創作，為台灣留下歷史寫真影像，這次展覽特別從中挑出近百張作品，紀錄國家公園靈動繽紛的瞬間。

林右昌指出，今年是國家公園特別的一年，因為國家公園署即將成立，這是環境保育及所有投入人員的期待，也代表國家公園將有不一樣的未來，希望許釗滂繼續拍下去，讓民眾看見國家公園的壯闊風土，把這些草木露水、山海雲影等台灣珍貴資產，傳承給下一代。

內政部營建署表示，台灣擁有9座國家公園及1座國家自然公園，分布全國各地，每座國家公園都具有獨特氣候地貌與人文生態，例如玉山轄內有海拔3952公尺的東亞第一高峰、雪霸有獨特的冰河遺跡、太魯閣則有鬼斧神工峽谷等特色景象。

營建署也說，國家公園內日月星辰、雲影幻化、四季移轉等稍縱即逝的壯麗風景，都被攝影師許釗滂巧妙的運用鏡頭紀錄下來，並透過高畫質大幅圖檔輸出，模擬大自然獨有的大尺度美感，讓參觀民眾彷彿身歷其境，感受國家公園氣勢磅礡與絕美。