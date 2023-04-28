國民黨參選苗栗縣山線立委，出現前縣長徐耀昌及苗栗市長邱鎮軍登記初選，國民黨苗栗縣黨部28日舉行第一階段協調作業，經過近1個小時協調，徐耀昌與邱鎮軍都同意以全民調方式決定由誰出線，並選定3家民調公司執行，由於國民黨全部立委提名作業須在5月21日前完成，因此，這項民調時間定在5月14日至16日3天進行。

國民黨苗栗縣山線立委初選作業，因同時有前縣長徐耀昌及現任苗栗市長邱鎮軍出面登記，縣黨部主委邱一峰表示，依黨中央規定，必須進入初選階段，經過28日上午第1階段協調會後，徐耀昌及邱鎮軍兩方都同意以全民調方式決定人選，黨部當場提出9家民調公司供雙方選擇，最後雙方同意由其中3家民調公司承接這次民調作業。

28日上午的協調會，是由苗栗縣議長李文斌主持，由於李文斌身兼國民黨苗栗縣黨代表聯誼會長，所以受縣黨部主委邱一峰邀請前來主持協調會，雙方參選人各帶一名秘書與會，再加上黨部主委，協調會一共有6人，從上午9時30分展開，約進行50分鐘後結束。

邱鎮軍首先抵達縣黨部，刻意在黨部大門口迎接老縣長徐耀昌到來，當徐耀昌一下車，邱鎮軍立即上前向老縣長握手致意，雙方隨後在黨部1樓大廳合照後進入會議室展開協調會。

徐耀昌強調他曾擔任過2屆縣長、4屆立委，對於所有行政作業，中央預算制度、中央行政各單位都非常熟稔，所以他希望明年的1月可以代表國民黨參選立委，他希望以全民調方式進行。

邱鎮軍表示今天尊照機制參加國民黨部初選提名協調會，不論結果如何？希望能完成世代交替，來為鄉親服務，不論最後由誰出線，都希望黨內團結一致，對於初選民調方式，邱鎮軍希望以全民調決定比較公平。