苗栗縣通霄國小女壘隊成軍已有14年，4月24日代表苗栗縣參加111學年度全國女子壘球聯賽，榮獲HSL國小乙級全國冠軍，是女壘隊成隊以來最佳成績，消息傳回，全校師生均感到非常高興。

通霄國小女壘隊有18名球員的陣容，是由4到6年級的小朋友所組成，一直都是以社團性質發展。在這次全國聯賽中能夠與全國各縣市擁有體育班的傳統強隊競爭，獲得冠軍金盃，更是難人可貴。

通霄國小女壘隊參加111學年度全國女子壘球聯賽，榮獲HSL國小乙級全國冠軍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

此次聯賽中，全國15支強隊，競爭激烈，通霄國小女壘隊一度在預賽中以1分差輸給新北市五股國小，落入敗部，必須從外卡賽打回來，輸了就回家，因此場場關鍵，尤其面對的都是六都強隊，小選手們發揮團隊精神，穩扎穩打，越戰越勇，打進冠亞軍賽。

4月30日冠亞軍戰當日由在學校主任、老師與鎮民代表繆宗翰代表及龐大的家長團隊所組成的加油團到場為小選手們加油打氣吶喊助陣下，眾志成城，榮獲金盃，全場歡聲雷動，創下隊史上最佳成績，著實令人感動。

通霄國小女壘隊員們都是在汗水中苦練出來的，總教練李秋靜表示，小選手除了要兼顧課業還要勤奮的練習，每天利用課餘時間，早、中、晚加強訓練外，放學後仍給予課業輔導，每每練習中，都是頂著大太陽，不畏日曬努力練習，除了要跑操場做體能訓練、投捕練習、打擊練習、傳接球練習等，其中校內少棒隊的對戰練習也是致勝的關鍵。

教練李秋靜、林晏婷對小選手們生活常規的要求與課業的督促也不曾懈怠，才能讓家長安心、學生專心打球，並培養出強烈的自信心與榮譽感。

通霄國小女壘隊這次得以榮獲冠軍殊榮，特別要感謝苗栗縣政府、台灣電力公司、通霄鎮公所及通小各屆家長會、後援家長們長期以來的支助與支持，在無後顧之憂下，讓教練及孩子順利參與訓練及比賽﹐全力以赴，爭取佳績。

校方指出，特別是這次在縣長鍾東錦大力支持下，號召到通霄在地國際企業國勝豐公司認養球隊，更是給予學校球隊發展大大的鼓舞，相信在大家共同的努力下，通小女壘、前程似錦，絕對以更優異的表現榮耀通霄、榮耀苗栗。