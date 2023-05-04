第24屆亞太盃橋藝錦標賽即將於5月13至19日，在中國大陸浙江寧波展開為期7天的競技，苗栗縣有14名選手通過中華民國橋藝協會選拔代表出賽；副縣長鄧桂菊4日到明仁國中授旗，致贈16萬元參賽經費，為代表隊加油打氣，並勉勵選手戮力以赴擊退勁敵，抱回冠軍獎盃載譽歸國，為苗栗、為國家爭取最高殊榮。

台灣代表隊在亞太盃橋藝青年錦標賽中，向來被視為主要的競爭勁敵，此次參加在浙江寧波舉行的錦標賽，我國代表隊共有5隊、計30名選手，其中U16組選手有就讀明仁國中的陳定霆、彭哲星、呂濬博、賴子明、邱歆偉、張以諾、黃映瑄、吳晉宇、彭毓蓁；還有就讀公館國中的詹沚凌與彭昱瑞，主力都是苗栗子弟。

另外，U21組的兄弟檔張哲旻、張翔睿，以及U26組的劉子豪，亦是明仁畢業的傑出校友，好手輩出，堪稱培育橋藝青年國手的搖籃。

苗栗縣有14名選手通過中華民國橋藝協會選拔代表出賽；副縣長鄧桂菊4日到明仁國中授旗，致贈16萬元參賽經費。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

授旗儀式由副縣長鄧桂菊主持，縣體育會橋藝委員會主委李萬源接下並振臂揮舞縣旗，苗栗市長邱鎮軍、縣體育會副理事長謝鈞拔、教育處副處長徐建男，明仁及公館國中校長湯慧敏與方麗萍，代表隊教練前教育局長溫振琴、市公所主秘邱宏宬及賴萊汶都出席，代表隊士氣高昂。鄧桂菊並頒贈縣府補助的16萬元參賽費用，市長邱鎮軍與明仁家長會長江鎮宇也加碼贊助，作為代表隊的後盾。

鄧桂菊表示，苗栗縣的橋藝實力堅強，曾先後於2013及2015年在泰國舉行的亞太盃錦標賽，兩度贏得第3名殊榮，近幾年因疫情停賽，明仁國中的橋藝選手仍在111學年度的全國教育盃橋藝錦標賽中，囊括了合約橋牌國中組10面金牌，在在展現堅強實力，此行跨海遠征浙江寧波，定能在國際賽事中發光發熱更上一層樓，載譽歸國，讓苗栗的橋牌運動揚名國際。

鄧桂菊說，打橋牌是非常有智慧的運動，橋藝可以培訓金頭腦，選手都很有自信地昂首闊步；她貼心叮嚀教練與選手，出國比賽期間務必注意飲食衛生與人身安全，個個維持在最佳狀態，才能靈活思考，發揮最好的默契和實力，把冠軍獎盃抱回苗栗，也為國家爭取最高榮譽。

選手張以諾和彭哲星表示，隨著錦標賽時間愈接近，心裡難免有些緊張，但他們配合教練的安排，賽前加強集訓，大家都會全力以赴，以爭取冠軍作為最高目標。副縣長桂菊受邀與選手合影之後，拿出手上的「中橋月刊」，請這些橋藝菁英逐一簽名留念，也是對他們的肯定與期許。