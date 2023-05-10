苗栗34歲的賴孕媽咪在懷孕22周產檢時，量測子宮頸有變短及擴張的情形，進一步檢查發現她的子宮頸口已全開，甚至包覆胎兒的羊膜囊已撐到陰道，確認是子宮頸閉鎖不全，醫師緊急幫她進行子宮頸環紮手術後，收治住院臥床安胎，以防發生早產。在歷經長達99天的臥床日子，賴姓媽媽終於在36周時順利產下健康的女寶寶，家人的緊張和擔憂化成喜悅的笑容，在母親節前夕喜迎最棒的禮物。

子宮頸閉鎖不全的狀況，在超音波檢查下，可以清楚發現子宮頸已提早擴張(紅圈處)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，子宮頸就像是子宮的出口，懷孕還未足月前，子宮頸的長度至少有3公分，一般到懷孕足月時，子宮頸會軟化成熟、變短、擴張來為生產做準備；而子宮頸閉鎖不全則是在未足月前，子宮頸的長度就已短於2.5公分，此時則可能有發生早產的風險。

林敬旺副院長表示，子宮頸閉鎖不全的高風險病人可以做預防性的治療，來防止早產發生。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

林醫師說，子宮頸閉鎖不全的高風險族群包含過去曾在懷孕中期流產、或接受過子宮頸手術的病史，針對高風險的孕婦可考慮在懷孕20周前接受預防性的子宮頸環紮手術，來避免發生早產。然而有部分的子宮頸閉鎖不全的孕婦是沒有病史或症狀，如同賴媽媽一樣，因此定期於產檢時量測子宮頸長度非常重要。

賴媽媽在臥床安胎期間，不僅飲食、便溺都在床上，還經歷胃食道逆流、眩暈、頻繁宮縮等狀況，甚至雙腳因長期臥床，導致肌肉萎縮無力及血液循環不良而發紫。憑藉著意志力與家人全心的陪伴與支持，一次次的度過難關，終於在臥床99天、懷孕滿36周時，停掉安胎藥及拆除子宮頸環紮縫線後，順利產下健康的寶寶，得到最棒的母親節禮物。醫護團隊也為她的努力和家人的暖心陪伴感到敬佩，出院時送上禮物與祝福，恭賀她們母女均安。

林敬旺表示，一般人若臥床超過1周，可能就已叫苦連天，但賴小姐能不怕辛苦、持續配合醫囑，真的讓人感到敬佩與感動。同時也提醒孕媽咪們，懷孕的過程會面臨許多狀況，一定要定期產檢，才能將風險降至最低，順利產下健康寶寶