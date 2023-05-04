北市敦化國小既是名校也歷史悠久，民進黨台北市議員許淑華指出，1958年創校的該校，校內硬體建設有許多已不堪使用，除有4棟校舍超過50年的使用年限，甚至還曾發生教室天花板掉落的意外事故，因此她相當關注改建過程，並持續督促，為孩子們的安全校園環境盡一份心。

許淑華2日在臉書指出，敦化國小的硬體設施不堪使用，老舊危險校舍可能讓學生們受傷嚴重，她因此在多年前就開始推動改建工程，自2012年提出計劃到公開招標、廠商進駐施作，她持續召開各種協調會，確保敦化國小的校舍改建可以如期完成，並保持該有的施工品質。

「我盡全力來促成儘早讓敦化國小的小朋友，可以在安全無虞的校園安心快樂上課！」許淑華透露，校舍改建的同時，她也持續會勘，與廠商、教育局等進行討論，針對現場進行改良，更協助敦化國小體育館鐵皮屋頂汰換工程，讓師生不用再冒著屋頂坍塌的風險上體育課。

許淑華說，在長時間的督促後，今年9月第一期工程終於將完工，剛好可以讓小朋友們在新的學期使用嶄新校舍，「為孩子們的安全校園環境盡一份心，我很投入也更覺得榮幸。為了孩子們、為了更好的教育環境，我會繼續用心守護！」