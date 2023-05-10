立法委員傅崐萁今晚在花蓮市城煌廟舉行「HUALIEN LEGISLATOR 地方基層座談會一崐萁與您有約」活動，分享歷年來對花蓮縣重大建設成果與城市發展願景，台前數百位親鄉聽得津津有味，紛紛鼓掌肯定他「一步一腳印」為花蓮打拚精神，奮力為全縣鄉親造福。

現場花蓮縣議員吳東昇、議員徐子芳、議員韓林梅、代表會主席李振瑋、代表江如玲、國民黨花蓮縣黨部主任委員張逸華、主商里里長廖大慶、主信里里長吳健澧、主工里里長姜梅蘭、主睦里里長黃榮康、鐵路退休人員協會理事長謝勝明、花蓮總工會理事長陳光火等地方仕紳及關心公共建設的花蓮市百餘位鄉親父老兄弟姐妹等人，前來關心花蓮縣重大建設與城市發展。

立法委員傅崐萁今晚在花蓮市城煌廟舉行「HUALIEN LEGISLATOR 地方基層座談會一崐萁與您有約」活動。(戴志揚翻攝)

傅崐萁一步入會場就受到鄉親熱烈歡迎。在座談會中，播放他為花蓮爭取重大的基礎建設影片，更親自說明國道五號及蘇花安計畫等中央重大的交通政策，另外針對花蓮縣境內全線拓寬四線道、建國路等七段鐵路平交道立體化、日出香榭大道及礦石稅等議題，逐一詳細說明，讓關心花蓮重大民生及交通問題民眾更能夠深入瞭解。

傅崐萁在座談會與銘種互動，並聆聽地方鄉親的建言。(戴志揚翻攝)

傅崐萁在座談會與銘種互動，並聆聽地方鄉親的建言。(戴志揚翻攝)

傅崐萁細數當年與鄉親共同打拚奮鬥的辛酸故事，首先，分享帶領萬名鄉親北上力爭興建「蘇花改」 總經費約551億元，成功提升宜花地區 觀光旅遊業、增加蘇花路廊運輸量 給東部鄉親一條安全回家的路!

近年來傅崐萁不僅爭取近逾800多億元蘇花安計畫經費，並要求蘇花安工程加速期程、儘速動工，給花東人民完整、安全的回家路。同時更強力爭取「台九線花蓮安全景觀大道」 151億，花蓮縣境內全線將擴寬為四線道並重。

有關中央主導「西高鐵、東快鐵」部分，為爭取鐵路高架化，原本中央要求地方需要配合款，高達40多億元經費。經過他向中央爭取，反映：「一、鐵道建設是中央應辦事項不是地方要求；二、鐵路權責是在中央也不是在地方」。之後獲交通部同意，由中央全額負擔，約177億元獲行政院同意支持，改善花蓮市、吉安鄉7個危險平交道 立體高架化(建國路、中華路、中山路、南昌村、 稻香村、永興村一、永興村二)。

傅崐萁還推動花蓮是台灣的「東大門」，打造全台最有格局夜市!，復育海岸生態，為下一代創造永續生活圈!爭取交通部經費「花蓮縣道193線 南海四街至花蓮大橋拓寬工程」進度超前完工 全新景觀大道迎觀光車潮!

他在縣長任內爭取改建舊廳舍，打造全台首座「雲梯車」造型 新廳舍，「花蓮縣消防局救災救護第一大道 暨花蓮分隊」提升消防量能、守護鄉親健康。爭取1億3千多萬元「美崙溪水環境整治」 建構完善休憩廊道網，提供鄉親河濱運動場域。營造花蓮市中正、中華路「圓環」新地標 改善市容環境、打通市區與文創發展 友善行人成為旅客最愛。

其他重大建設包括，爭取內政部營建署補助執行 「南濱抽水站」擴建工程，降低花蓮市水患災害。營造花蓮市中正、中華路「圓環」新地標 改善市容環境、打通市區與文創發展、友善行人成為旅客最愛。日出大道串聯觀光資源及地景優勢 傅崐萁打造友善行人、親子娛樂 更兼具實用性與文化藝術價值的遊憩空間。也對礦石稅的原委進行說明，讓鄉親䆁疑並了解這是合法的、地方重要財源，攸關全縣鄉親福社。

最後，他開放跟民眾面對面溝通，一起來探討基層的需求。在座談會上聆聽地方鄉親的建言，例如，鄉親關心高房價問題，是否可以再興建青年住宅？當場允諾探討可行性，來逐步規劃改善，或納入興建基礎建設藍圖，未來與中央及花蓮縣政府通力合作，為鄉親打造幸福快樂的宜居城市。