桃園佛教蓮社寶乘山開山70周年，特別配合浴佛節舉辦「寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」，桃園副市長蘇俊賓16日自曝是桃園佛教蓮社附設私立育仁幼稚園第24屆的畢業生，讚佛教蓮社對於台灣社會有諸多貢獻，近年更積極走入社會弘法。佛教蓮社住持明靄法師預告20日將由市長張善政等人領頭從市府祈福健走，3000信徒沿途托缽募集善款，再添購災情勘查車、2支防水自動油壓剪等消防設備捐贈給桃園市政府消防局，不足處將由桃園佛教蓮社補足。

桃園副市長蘇俊賓今和明靄法師等人敲鑼，宣布啟動。

桃園佛教蓮社將於5月20日至27日，連續8天舉辦「善的力量-寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」，桃園副市長蘇俊賓今和明靄法師等人敲鑼，宣布啟動。明靄法師也預告20日將帶領信徒、宮廟逾3000人，下午3點在桃市府前廣場完成祈福儀式後出發，沿途行經慈護宮、桃園火車站、景福宮後返回佛教蓮社，全長2.6公里，為疫後台灣、桃市祈福。

桃園副市長蘇俊賓16日自曝是桃園佛教蓮社附設私立育仁幼稚園第24屆的畢業生。(蔡依珍攝)

蘇俊賓笑言，自己是桃園佛教蓮社附設私立育仁幼稚園第24屆的畢業生，外祖母長期參與佛教蓮社的活動，讚佛教蓮社對於台灣社會有諸多貢獻，不若過去總是由信眾走入佛教蓮社學佛，近年積極走入社會弘法，持續創造善的循環，尤其這次桃園佛教蓮社舉辦祈福健走活動，期盼熱愛運動的朋友一起結伴同行，也感謝佛教蓮社將捐贈消防設備給桃園市政府消防局。

明靄法師說，今年適逢桃園佛教蓮社寶乘山開山70周年，特別配合浴佛節舉辦「寶乘萬人浴佛無遮盛會系列活動」，無遮代表無分別、眾生平等，他提到，周六的祈福健走將由參與行腳的信眾在途中托缽募集善款，而當日募集到的善款，桃園佛教蓮社將補足差額，捐贈災情勘查車、2支防水自動油壓剪等消防設備給桃園市政府消防局。

桃園分局於活動期間將派遣適當警力在重要路（段）口及途經的拜廟點執行交通疏導及管制工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局則提到，主辦單位已經於各重要路口掛設提醒指示牌面，將從桃園市政府前廣場→直行縣府路→左轉復興路→桃園慈護宮→右轉中正路→桃園火車站(遶行)→直行中正路→桃園大廟景福宮→右轉中山東路→十五街庄福德宮→左轉朝陽街→抵達桃園佛教蓮社，健走全程約2.6公里。

桃園分局於活動期間將派遣適當警力在重要路（段）口及途經的拜廟點執行交通疏導及管制工作。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園分局於活動期間將派遣適當警力在重要路（段）口及途經的拜廟點執行交通疏導及管制工作，維護交通秩序，呼籲活動當天，用路人應服從警方及協助疏導人員支引導，也可提前改道行駛，以利交通順暢。