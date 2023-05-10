台中郵局結合布袋戲推出獨家限定款禮盒，透過「「i郵購」平台銷售，為偏鄉募款。（陳淑芬攝）

台中郵局結合布袋戲推出獨家限定款禮盒，透過「「i郵購」平台銷售，為偏鄉募款。（陳淑芬攝）

台中郵局推出「i郵文創GO霹靂，關懷偏鄉郵厝味」公益活動，「i郵購」通路獨家販售「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋糕禮盒，每盒加贈布袋戲「素還真」等文創郵票。台中郵局局長陳湘慈10日表示，發起「愛心麵」募集活動，目標1000箱、總價100萬元，為偏鄉學校募款。

台中郵局結合興霖食品、霹靂國際多媒體公司合作推出「厝味X霹靂」聯名綜合乾拌麵與蛋糕禮盒，在中華郵政「i郵購」通路獨家販售，每盒採隨機加贈1枚霹靂布袋戲角色文創郵票，有素還真、談無慾、一頁書、葉小釵、月無雙等12款，1次購12盒可獲一套12枚。

陳湘慈表示，台中郵局長期投入社會公益，自主發起「郵愛出發」愛心麵募集活動，募集目標為1000箱（4000盒），總價100萬元，鼓勵大家透過「i郵購」平台，將愛傳出去，希望讓受贈居民感受到「人間郵溫情，處處郵愛心」，也能啟發學童對台灣在地文化認知，在享受美味乾拌麵之餘還能欣賞文創郵票之美。

興霖食品公司總經理林昶旭表示，興霖食品是30多年的老品牌，生產傳統拉麵結合地方文化推出聯名商品透過郵局通路推廣，關懷偏鄉學校，呼籲民眾響應支持。

霹靂國際多媒體公司總經理黃亮勛則說，霹靂布袋戲中有很多行俠仗義的故事，參加公益活動義不容辭，希望能大力支持下一代教育並幫助弱勢族群。

台中郵局表示，鼓勵民眾透過「i郵購」平台，將愛傳出去，啟發學童對台灣在地特色文化認知，在享受美味乾拌麵之餘還能欣賞文創郵票之美。