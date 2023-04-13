春暖花開，新北市政府公布今年春季新北13大亮點活動，包括碧潭水舞、定向越野、花季、藝術季、博物館活動及盛大開幕的新北美術館等，宜動也宜靜，一起從4月玩到6月，享受春日美好時光。

新北市副市長謝政達在今日記者會指出，隨著天氣漸漸轉暖，民眾們紛紛出門踏青，新北市府整合本府各機關的活動、觀光資源，並串連交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處及東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、新北市溫泉觀光協會等共同行銷推廣新北市亮點活動，從4月一路到6月底前，誠摯地邀請民眾一起來新北感受新北城市的活力。

新北市觀旅局表示，「碧潭水舞」展演3月31日起至5月28日，今年以雷射作為畫筆、和美山壁作為畫布，在山上勾勒出各種圖案，讓和美山山舞與新店溪水舞互動起舞。

觀旅局也首次推出新北最大探險活動「探旅新北-定向越野」，從5月至9月每個月一場的定向越野從林口一路帶至瑞芳、新店、鶯歌、八里等地，以運動結合觀光，讓民眾就不同以往的方式認識在地文化。

此外，在4月15日，新北市美術館盛大開園!由文化局舉辦「KICK OFF ! 新北市美術館開園」及系列活動，以「參與、共創」為號召，推出豐富多元的展演活動；文化局「2023新北考古生活節」也將於這周末登場，以「舶樂嘉年華」為主題，規畫體驗活動、市集、 展演等三大活動；而漁業處4月至5月所舉辦「2023北海岸時尚藝術季」，利用漁港空間規劃藝術展演活動，吸引民眾走訪漁港及品嚐在地產品。

進入5月後，高灘處舉辦的「2023新北河濱蝶戀季」規畫以復活節為主題，趣味、休憩的景觀設計融合光雕元素預計於5月6日開跑；客家局4月29日至5月20日首度推出「112年新北藍茶藝術季」，包含藍染與植物染DIY、茶席野餐派對、文創市集等活動。

此外坪林區公所舉辦「112年春季新北好茶」將於6月推出，包含好茶市集、茶食體驗、冠軍茶品茗、創意體驗等活動。

而每年4及5月是全台桐花紛飛的季節，客家局「2023新北客家桐花季」將於4月15日在土城區會場盛大展開；緊接著萬里區公所舉辦的「2023萬里區花季旅遊」上場，佔地 8000 多坪的園區栽植上萬朵繽紛繡球花，超壯觀鮮豔花海將從春天一路美至夏季，且預計於5月27日舉辦千人健走活動。

本次記者會，也結合新北市多家業者聯合行銷，像是溫泉等路票選銅賞禮莊食品的流心酥、新北優質觀光工廠如玉美人孕婦裝觀光工廠及鶯歌在地陶瓷品牌新旺集瓷，還有板橋傑仕堡有氧酒店以及巨豐旅行社，皆是新北食衣住行育樂的好選擇。