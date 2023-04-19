GU透過使用回收自寶特瓶、纖維等製成的再生聚酯纖維(RECYCLE POLYESTER)為原料，製成全新衣物，創造永續循環。（GU提供）

世界地球日即將到來，在串起世界流行時尚的同時，為了降低環境負荷、進行人道支援，快時尚品牌也紛推相關措施與活動。

GU與UNIQLO長期透過「全系列商品回收再利用活動」，透過募集捐贈，將無汙損、無泛黃起毛球的二手衣物提供給有需要的家庭，讓服裝發揮最大功用。GU台灣於2022年共捐出近7000件二手衣，捐贈累積數高達2萬件。在台灣捐贈對象包含勵馨基金會台南愛馨物資分享中心、勵馨基金會高雄愛馨物資分享中心與中華親善動物保護協會等機構。

今年GAP全新拓展兩大環保材質系列減少對地球的影響，包含「蘭精環生纖」、「天絲」等材質新品，並展望在2030前100％使用永續棉花或再生聚酯纖維，目前已涵蓋15％的棉質產品及30％聚酯纖維商品。另外，Gap相信獲取水資源是一項基本人權，並持續推出減少水資源用量的獨家「Washwell™環保智能水洗技術」商品，目前已幫助全球240萬人取得乾淨的飲用水和良好的衛生條件，目標在2030年前觸及到500萬人。

GAP全新推出的「蘭精環生纖」材質新品，原料取自經認證的可再生木源製成的環保黏膠纖維，製作過程相比一般服飾造成的氣體排放與水質影響減少一半，更取得歐盟認證生態環保標籤。品項包含女裝的成套休閒服飾、圓領背心等。23日前於Gap全台門市購買正價商品3件以上，即可獲得環保購物袋乙個。