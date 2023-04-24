台中市政府經發局長張峯源說，市府近期內將討論活動計畫，因各縣市都在搶中央普發的6000元，希望購物節經費快點通過。(林欣儀攝)

台中市議員蔡耀頡認為，市府應該講清楚遊戲規則後再提預算，否則根本是本末倒置。(林欣儀攝)

台中市議會24日進行分組審查，其中「台中購物節」追加經費3.5億元再掀波瀾，民進黨要求經發局應提出新的活動計畫，才進行預算審查；國民黨認為疫後振興經濟很重要，這筆預算不能刪。最後表決通過3.5億追加經費，雖附帶議決市府26日前須將計畫送議會後才能動用經費，但綠營不滿、抨擊是「多數暴力」。

針對市府追加台中購物節3.5億經費，民進黨議員張芬郁說，市府舉辦購物節已5年，都是用天天抽、周周抽、月月抽等直白的撒幣方式，即便登錄發票金額達300多億也沒意義，建議不要再陷入發票競賽迷思，應採用多元角度規畫活動，可考慮透過商圈、區塊等方式推廣。

國民黨議員吳瓊華也說，台中購物節同樣的活動模式玩了5年，應該更加精進，多些對小店家的行銷，擴大影響力。

財經委員會召集人朱元宏指出，去年委員會曾決議，台中購物節不能採追加方式編預算，但法規精神外也應注重情勢變更原則，最近中央普發6000原就是情勢變更，透過活動希望吸收這些錢到台中消費，但市府在振興經濟時應注意照顧弱勢、小攤商及偏鄉小農。

民進黨議員蔡耀頡認為，購物節活動內容應隨著時間、現況滾動調整，尤其要注意是否幫助傳統市場、夜市及小吃店等商家，市府應該講清楚遊戲規則後再提預算，否則根本是本末倒置，建議先擱置該筆預算，待市府提出活動計畫後再於這個會期內審查預算，審查預算應符合程序正義，否則議會恐淪為「議事局」。

經發局長張峯源說，市府近期內將討論活動計畫，因各縣市都在搶中央普發的6000元，希望購物節經費快點通過。但民進黨議員要求經發局先補提計畫，而國民黨議員吳瓊華、楊啟邦、羅永珍、陳本添堅持讓預算先過，經投票通過3.5億經費。

鄭功進不滿說，購物節過去發票登錄金額，不動產消費占了21％、買車占了12％，商圈美食部分只有7.8％，根本長期忽略基層攤商，經發局針對活動內容都沒說清楚，該筆經費就因國民黨多數暴力投票通過，委員會審查淪為形式。