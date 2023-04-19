新北市經發局在市政會議上以「新北出招 經益求精」為主題進行專題報告，說明未來產業經濟願景。（新北市經發局提供）

疫情解封，17日起民眾搭乘大眾運輸不再強制戴口罩。面對後疫情時代來臨，新北市經發局將導入產業永續發展新思維，以「事業線」、「生命線」、「智慧線」與「感情線」等4線生機為主軸，打造嶄新經濟環境，新北市長侯友宜表示，疫後經濟貿易交流以及永續城市交流非常重要，新北市就是台灣縮影，新北市走出去就台灣走出去，要讓國際友人看得到新北市。

侯友宜表示，新北市是台灣第一大城有400萬人口，就像一個小國家，有多元族群以及環境共融，加上還有智慧數位科技，新北市產業上就是國家產業布局方向，未來挑戰還很大，要相信自己有能力可以做得更好，可以跟國際互相交流接軌，並透過公私協力，落實「利民、愛民、便民」新三民主義。

經發局今在市政會議上以「新北出招 經益求精」為主題進行專題報告，說明未來產業經濟願景，在「產業事業線」方面，「招商一條龍」啟動迄今已落實216件，4100億元投資額，創造逾8.7萬個就業機會；在「產業生命線」方面，新北市訂定2030年減碳30％及2050年淨零排放目標，將以「資訊揭示」、「進場輔導」、「減碳補助」及「淨零補助」四大策略，協助產業朝淨零排碳邁進，也透過工廠轉型。

「產業智慧線」則包括持續推動新北市產業發展自治條例法制化，提供公私合作機制，落實創新實驗場域與目標產業發展；今年因應疫後實體人潮回流，更擴大協助零售服務業掌握市場趨勢，對接新興技術應用。

至於「產業感情線」，持續透過府中彩色情人節、愛幸福市集等特色活動，打造民眾有感幸福經濟，也推動市場改造風華再現，營造有人情味的消費空間。執行4年來已完成10座市場改造，啟動8座市場新改建，2030年前將再改造9座市場及完成7座市場新改建。