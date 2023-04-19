國票金控今日董事會通過審查股東提名之第八屆董事及獨立董事候選人名單，原先五大股東陣營推舉候選人名單由23人，經五大股東協調後，同意撤銷部份提名名單，縮減為13名，形成同額競選。公股、人旺集團及耐斯集團前三大股東持股均為9.9％，各自推派三席董事，包含一席獨立董事；美麗華推派2席董事包含一席獨立董事，而台灣產險則推派2席董事，其中一席法人代表為現任董事長魏啓林。

國票金控近十年來，董事會互動和睦，領導經營團隊在經營績效上銳意突破，創造了國票金控歷年最佳的獲利表現，經營版圖延伸至大陸融資租賃事業，2021年購置國票金控總部大樓，完成集團合署辦公，因投資策略精準，不動產價值已大幅增值，並且與日本樂天集團合資設立了台灣第一家純網銀-樂天國際商銀，投資人肯定國票金控的長期投資報酬與經營績效，股東人數由2011年13萬人持續增長，2023年已突破23萬人。

魏啓林表示，國票金控在遵循產金分離的政策下，任何單一股東集團都不會持有超過10％的持股，因此，股東結構多元，意見不同，實為商業民主的常態，公司治理最透明，也是台灣金融產業的重要資產。未來要如何調和股東間的意見，在公司的重要策略發展上，凝聚經營的共識，是公司未來發展的重要使命。

魏啓林表示，特別感謝在行政院高層主導的公股協助下，國票金控五大股東為了台灣金融的安定，以及國票金控全體股東的最大利益，以無私的胸襟，捐棄成見，共同攜手向前。去年歷經金融市場動盪，國內外金融機構不論是在損益表或資產負債表的淨值減損，都面臨了劇烈的衝擊，股利的配發因而暫時受到保留。

今年國票金控的營運已走出谷底，累積第一季獲利，稅後淨利6.06億元，較去年成長49％，隨長天期債券殖利率下滑，債券OCI部位評價益回升，提列特別盈餘公積回轉利益，可望併同今年盈餘，可作為明年股利分派來源。而公司發展方向，將秉持永續金融的理念，尋求股東、員工及客戶多贏的經營策略，勉勵經營團隊，為全體股東的利益，全力以赴。