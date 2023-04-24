嘉義市興華中學今舉辦耗資近6000萬元，挑高達16公尺高的「光電風雨球場」落成啟用儀式。（呂妍庭攝）

嘉義市私立興華中學因財務失衡，2月被教育部列為專案輔導學校，在力宇教育集團董事長王崇旭挹注下，目前資金已到位，最慢6月底董事會就會全面改組，校方預計5月初向教育部提出申請解除專輔計畫。

興華中學校長郭彥麟說，興華因少子化衝擊導致財務一時失衡，出現千萬資金缺口被列專案輔導學校，在補教名師「王于」，即力宇集團董事長王崇旭支持下，已挹助資金讓學校負債清零，同時也提供充足校務營運準備金，目前校方已啓動董事會改組，將由王崇旭主導興華未來營運、教學走向。

今興華董事會改選部分董事，由王崇旭擔任新任董事長，同時舉辦耗資近6000萬元，挑高達16公尺高的「光電風雨球場」落成啟用儀式，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等各界人士到場，而未來光電風雨 球場將透過賣電分潤方式，為學校增加收入。

「沒有困難不能被克服」，王崇旭說，以他在亞洲發展數位科技、國際教育的經歷，興華未來會跟其他學校不一樣，師生視野國際化、教學科技化，最重要是品德教育的落實強調，「我都能做到」，日後學生在校求學，接軌國際、接範產業「就交給我」。

王崇旭說，他會貢獻自己在補教產業的力量，經由資源挹注與合作，讓學校轉型為精緻、優質、國際化中學，黃敏惠指王崇旭接掌興華是很大的契機和轉機，相信會帶來大改變。