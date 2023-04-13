2023年第一場臺東慢食節，4月29、30日將於臺東森林公園舉辦。臺東各地的慢食廚人將端上最拿手的料理，帶領大家重新發現這片土地上豐富多元的早餐風貌。

有史以來第一次從早晨就開始的慢食節，有哪些不可錯過的重點？

1. 慢食集：四大晨食主題＋在地小農區＋食農推廣互動攤位，超過40個攤位，在舒適自在的林蔭下，展現臺東道地的晨間活力。

2. 慢食器：臺東人的食器有多精彩？教你用大自然素材結合傳統工藝智慧DIY，吃不完的食物，還可以用樹葉幫你打包起來，美美外帶喔！

3. 慢食講：臺東、印度、菲律賓的傳統早餐各是什麼？臺東地主、國際慢食廚人各派代表來現場示範、免費品嚐！

4. 現場免費導賞：穿梭林蔭間、走讀慢食節活動現場，認識慢食與台東早餐文化。

5. 慢食操：臺東早餐，一起用跳的給你看！

6. 慢食通：全世界唯一一本臺東在地觀點的飲食生活誌，本期特別收錄在地早餐四百年歷史、大臺東早餐地圖、部落傳統早餐特輯……饕客與文史控必收藏。

7. 雙語化：現場英文指示、店家料理英文介紹、講座翻譯、英文語音導覽……國際旅客也賓至如歸。

晨食餐桌活動意象圖，從慢食理念出發、以在地食材發揮創意研發而成的臺東特色早餐。(圖：臺東縣政府提供)

而第一場臺東國際慢食論壇，也將4/28登場。來自義大利、菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食代表齊聚臺東，以「從節慶到日常， 從傳統到當代」為題旨，探討傳統飲食文化如何透過慢食運動在當代社會中實踐，以及國際慢食運動如何透過公民的多元參與及社群力量、在世界角落遍地開花。臺東在地慢食實踐者們也將出席交流共學，讓臺東成為與國際慢食運動對話、鍊結南島文化的新基地。

晨食餐桌活動意象圖，帶你重溫老臺東風華、感受部落飲食文化。(圖：臺東縣政府提供)

起源於義大利的慢食運動，全球風行至今三十餘年，在臺東也已推動十年。「Good 優質、Clean 純淨、Fair 公平」的慢食精神，在臺東已長出既獨特又豐富的樣貌。請大家一起透過慢食來認識臺東，用「吃」來改變世界！

臺東慢食節「晨食餐桌」

時間：2023/4/29(六)-4/30(日) 9:00-14:00

地點：臺東森林公園

2023臺東慢食國際論壇

從節慶到日常．從傳統到當代

日期：4/28(五) 09:00-16:30

地點：臺東縣政府大禮堂

更多即時訊息：慢食臺東臉書粉專

(臺東縣政府廣告)