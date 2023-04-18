新北珠蔥已打出知名度與好口碑，新北市副市長劉和然今（18）日宣布，今年珠蔥正式登場，將以「蔥心初發‧春遊東北角」為主題，帶領民眾走進珠蔥原產地，結合農事體驗、生態觀光，用吃喝玩樂的方式探索「新北珠蔥」的魅力。

劉和然（前排右五）宣布今年珠蔥正式登場。（王揚傑攝）

劉和然表示，「新北珠蔥」在農業局及各地區的農會與農友的攜手推廣下，創造出產地的價值，透過農產商品化及產業環境合作，將在地經濟多元串聯創造產值。擁有山海美景與優質物產的東北角，將景點和玩法重新包裝升級，農業創生團隊「品味貢寮」及「注腳雙溪」推出海女體驗，加上品嘗貢寮鮑的「品味貢寮‧深旅行」、與有機農場導覽的「淡蘭追菜人‧雙溪綠之道」一日輕旅行，循著蔥香遊新北，展開一場美食旅遊體驗。

新北市農業局與飯店合作推出販售期間限定的珠蔥料理。（王揚傑攝）

平溪農會理事長胡正吉表示，珠蔥盛產期推出「蔥心初發」小旅行，民眾到平溪可體驗下田摘採珠蔥，手包珠蔥水餃，還能近距離了解蜜蜂生態與搖蜜體驗，接著搭乘煤礦小火車，品嘗在地珠蔥美味饗宴，感受點點螢光的浪漫景色，最後放天燈祈願美夢成真，優惠價每人只要999元，共4梯次每梯次40人。另外，4月22日將在平溪農會旁廣場舉辦產地展售會，現場有優質農產品市集展售和DIY專區供民眾選購及體驗。

劉和然（左一）向家政媽媽學習包珠蔥水餃。（王揚傑攝）

相關活動還邀請台北凱達大飯店行政主廚戴于益，推出「蔥明家宴」五星廚藝教室，由主廚親自傳授將珠蔥製成美味醬料及珠蔥乾等延長保存期限的實用技巧，活動時間為4月20日、25日，每場開放20位名額，採網路報名，每人只要600元，相關活動訊息可電話洽詢平溪區農會。